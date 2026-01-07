O corpo encontrado no mar de Copacabana, na tarde desta terça-feira, foi identificado como sendo de Luiz Gabriel de Souza Silva, de 14 anos, morador de Campinas (SP). A confirmação foi feita pelo Instituto Médico Legal (IML) no fim da noite.
O adolescente estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, quando foi levado por uma arrebentação enquanto brincava com uma prancha infantil próximo à faixa de areia, na altura do Posto 2, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
O corpo foi localizado no mar próximo ao Posto 3, removido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao IML, no Centro da cidade, onde passou por exames de identificação.
Desde o desaparecimento, os bombeiros realizaram buscas intensas e ininterruptas na região. A operação mobilizou mergulhadores, motos aquáticas, drones e aeronaves, além de equipes especializadas em salvamento marítimo. O acionamento inicial ocorreu por volta das 11h30 do dia 31, quando o grupamento marítimo de Copacabana foi chamado após o afogamento.