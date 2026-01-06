O prefeito de Indaiatuba, Dr. Custódio Tavares (MDB) decidiu prorrogar por mais um ano a suspensão da emissão de novas certidões de viabilidade para aprovação de loteamentos residenciais e condomínios residenciais multifamiliares verticais no município. A medida está prevista no Decreto nº 15.610, de 5 de janeiro de 2026, publicado na Imprensa Oficial do Município nesta segunda-feira (5).

Segundo a administração municipal, a decisão tem como objetivo ordenar o crescimento urbano e estimular um modelo de desenvolvimento sustentável, considerando a capacidade de infraestrutura, serviços públicos e impacto ambiental das novas ocupações.

A suspensão das certidões de viabilidade não é uma novidade. A restrição está em vigor desde 2 de janeiro de 2025, quando foi sancionada a Lei Municipal nº 8.274, que interrompeu temporariamente a análise de novos pedidos para esse tipo de empreendimento residencial. Com o novo decreto, o prazo foi estendido até o início de 2027.