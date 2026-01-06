O retorno deste espaço acontece em um ano que não permite distrações. 2026 não é apenas mais um calendário eleitoral. É um ponto de inflexão. O Brasil caminha para mais uma eleição geral em um ambiente ainda profundamente polarizado, emocionalmente desgastado e politicamente previsível — ainda que muitos insistam em vender novidade onde só existe repetição.

Desde já, uma constatação precisa ser feita sem rodeios: não há margem para terceira via. Não houve em 2018, não houve em 2022 e não haverá agora. Mesmo com Jair Bolsonaro preso, o eixo da disputa permanece o mesmo. Lulismo versus Bolsonarismo. Todo o resto é enfeite de campanha, balão de ensaio ou desejo de analistas que se recusam a encarar a realidade.

Do lado governista, Lula é o único nome viável para uma eleição desse porte. Não há sucessor competitivo, não há herdeiro eleitoral com musculatura nacional. O presidente entra na disputa por um quarto mandato, algo inédito, com a máquina federal nas mãos e o peso simbólico de quem ainda concentra a liderança do campo progressista. Isso, por si só, o coloca no centro do tabuleiro.