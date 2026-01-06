06 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido é preso após enforcar companheira em Pedreira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Homem confessou agressões e foi preso em flagrante após vizinhos acionarem a polícia.
Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na Rua Olindo Rossi, em Pedreira. A ação policial foi acionada após vizinhos relatarem pedidos de socorro vindos da residência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram vítima e agressor ainda em clima de tensão.

O homem, que estava alterado, foi contido sem necessidade de uso de força ou algemas. Em depoimento, a mulher confirmou ter sido agredida. Durante o atendimento, o autor confessou as agressões e admitiu que, caso a polícia não tivesse intervindo, poderia ter atentado contra a vida da companheira. A discussão teria começado por motivos financeiros.

De acordo com os relatos, o agressor teria enforcado a vítima, que reagiu em legítima defesa. No momento da chegada dos policiais, não havia agressão física em curso, apenas desentendimento verbal.

Ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentados na delegacia. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, e o acusado permanece à disposição da Justiça.

