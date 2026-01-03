A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou com um lance que gerou mais polêmica do que gols. Na partida entre Coritiba e Ponte Preta, válida pelo Grupo 14, um cartão amarelo foi aplicado por um motivo pouco convencional: fazer embaixadinhas.

O incidente ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo, com a Ponte Preta já vencendo por 4 a 2. O atacante Kaio Vitoriano Ganga, do time paulista, recebeu a bola na lateral e, em frente ao banco de reservas do Coritiba, soltou algumas embaixadinhas. A provocação irritou o adversário Diego Alves, que reagiu com uma entrada forte no jogador da Ponte, iniciando uma breve confusão entre as equipes.

O árbitro João César Ferreira da Silva Júnior interveio e acabou punindo ambos os jogadores com cartão amarelo. Na súmula do jogo, ele justificou a advertência a Kaio por "atitude antidesportiva, ao dar embaixadinhas na frente do banco de reservas adversário, dando início a um conflito entre as equipes".