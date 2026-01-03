Uma operação do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) resultou na apreensão de quase 19 quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante de um homem, nesta sexta-feira (2), no Jardim Bassoli, em Campinas.
De acordo com a polícia, durante um patrulhamento tático na área do 47º BPM/I, os agentes avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, fugiu para dentro de um bloco residencial. A equipe o seguiu e conseguiu alcançá-lo dentro de um apartamento.
Ao ser questionado, o homem afirmou ser o proprietário do imóvel e confessou que armazenava drogas no local. Ele teria relatado aos policiais que recebia R$ 300 por semana para guardar a mercadoria.
Durante uma busca minuciosa no apartamento, os policiais encontraram várias bolsas contendo drogas já embaladas para distribuição no varejo. A apreensão total foi de:
· 16,7 kg de cocaína
· 1,9 kg de maconha
· 0,105 kg de "Dray" (crack)
· 0,074 kg de "Ice" (metanfetamina cristalina)
· Insumos utilizados para o preparo de entorpecentes
Segundo o preso, ele apenas guardava as drogas, que seriam comercializadas por comparsas na região. O detido e todo o material apreendido foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.