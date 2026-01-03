Uma operação do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) resultou na apreensão de quase 19 quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante de um homem, nesta sexta-feira (2), no Jardim Bassoli, em Campinas.

De acordo com a polícia, durante um patrulhamento tático na área do 47º BPM/I, os agentes avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, fugiu para dentro de um bloco residencial. A equipe o seguiu e conseguiu alcançá-lo dentro de um apartamento.

Ao ser questionado, o homem afirmou ser o proprietário do imóvel e confessou que armazenava drogas no local. Ele teria relatado aos policiais que recebia R$ 300 por semana para guardar a mercadoria.