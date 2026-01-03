03 de janeiro de 2026
Baep apreende quase 19 quilos de drogas e prende suspeito

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Prisão foi realizada pelo Baep
Prisão foi realizada pelo Baep

Uma operação do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) resultou na apreensão de quase 19 quilos de entorpecentes e na prisão em flagrante de um homem, nesta sexta-feira (2), no Jardim Bassoli, em Campinas.

De acordo com a polícia, durante um patrulhamento tático na área do 47º BPM/I, os agentes avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, fugiu para dentro de um bloco residencial. A equipe o seguiu e conseguiu alcançá-lo dentro de um apartamento.

Ao ser questionado, o homem afirmou ser o proprietário do imóvel e confessou que armazenava drogas no local. Ele teria relatado aos policiais que recebia R$ 300 por semana para guardar a mercadoria.

Durante uma busca minuciosa no apartamento, os policiais encontraram várias bolsas contendo drogas já embaladas para distribuição no varejo. A apreensão total foi de:

· 16,7 kg de cocaína

· 1,9 kg de maconha

· 0,105 kg de "Dray" (crack)

· 0,074 kg de "Ice" (metanfetamina cristalina)

· Insumos utilizados para o preparo de entorpecentes

Segundo o preso, ele apenas guardava as drogas, que seriam comercializadas por comparsas na região. O detido e todo o material apreendido foram encaminhados à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

