Um homem foi encontrado sem vida no interior de uma casa na tarde desta sexta-feira (2), no Conjunto Habitacional Vila Cosmopolita, em Cosmópolis. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita.
A ocorrência foi acionada após vizinhos relatarem um forte odor vindo do imóvel, localizado na Rua João Alves da Silva, e informarem que não conseguiam contato com o proprietário.
A Guarda Municipal foi a primeira a chegar ao local. Os agentes constataram que a residência estava aberta e visualizaram o corpo caído no chão. Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais aparentes de violência, e a vítima já estava sem sinais vitais.
No local, investigadores da Delegacia de Cosmópolis acompanharam os trabalhos até a chegada da Polícia Científica. Os peritos realizaram a cena do crime, coletando evidências e registros fotográficos para esclarecer as circunstâncias da morte.
O caso foi registrado como encontro de cadáver e agora aguarda análise do delegado titular. A identidade da vítima e a causa provável da morte não foram divulgadas pela polícia.