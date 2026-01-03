Um homem foi encontrado sem vida no interior de uma casa na tarde desta sexta-feira (2), no Conjunto Habitacional Vila Cosmopolita, em Cosmópolis. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita.

A ocorrência foi acionada após vizinhos relatarem um forte odor vindo do imóvel, localizado na Rua João Alves da Silva, e informarem que não conseguiam contato com o proprietário.

A Guarda Municipal foi a primeira a chegar ao local. Os agentes constataram que a residência estava aberta e visualizaram o corpo caído no chão. Segundo o boletim de ocorrência, não havia sinais aparentes de violência, e a vítima já estava sem sinais vitais.