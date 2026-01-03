A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter um fim de semana de calor, mas com mudanças rápidas no tempo. Segundo a previsão, os termômetros podem chegar a 28°C nos próximos dois dias.

A única previsão de chuva está concentrada na madrugada deste sábado (3), com pancadas passageiras. Já no domingo (4), os ventos devem ganhar intensidade progressivamente ao longo do dia, deixando o tempo mais abafado no período da tarde.

As temperaturas mínimas devem ficar em patamares amenos, mas as máximas permanecem elevadas, variando entre 26°C e 28°C. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).