03 de janeiro de 2026
RMC terá calor, chuva passageira e ventos fortes no fim de semana

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter um fim de semana de calor, mas com mudanças rápidas no tempo. Segundo a previsão, os termômetros podem chegar a 28°C nos próximos dois dias.

A única previsão de chuva está concentrada na madrugada deste sábado (3), com pancadas passageiras. Já no domingo (4), os ventos devem ganhar intensidade progressivamente ao longo do dia, deixando o tempo mais abafado no período da tarde.

As temperaturas mínimas devem ficar em patamares amenos, mas as máximas permanecem elevadas, variando entre 26°C e 28°C. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

