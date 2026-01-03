Uma operação policial de rotina resultou na prisão em flagrante de uma mulher e na apreensão de uma grande quantidade de drogas e materiais usados para o tráfico no Jardim Basilicata, em Sumaré.

A ação começou por volta da noite, quando policiais em patrulhamento pela Rua da Fé avistaram uma movimentação suspeita em frente a uma residência. Dois homens realizavam uma entrega de uma sacola pelo portão. Ao perceberem a presença da polícia, ambos fugiram. Um deles, antes de escapar, arremessou uma sacola para o telhado da casa, que continha substância semelhante à maconha.

Ao adentrar o imóvel para averiguação, os policiais se depararam com uma cena que confirmou as suspeitas: uma mulher, ainda no local, estava no processo de fracionar e embalar entorpecentes para a venda.

Apreensões