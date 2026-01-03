Uma operação policial de rotina resultou na prisão em flagrante de uma mulher e na apreensão de uma grande quantidade de drogas e materiais usados para o tráfico no Jardim Basilicata, em Sumaré.
A ação começou por volta da noite, quando policiais em patrulhamento pela Rua da Fé avistaram uma movimentação suspeita em frente a uma residência. Dois homens realizavam uma entrega de uma sacola pelo portão. Ao perceberem a presença da polícia, ambos fugiram. Um deles, antes de escapar, arremessou uma sacola para o telhado da casa, que continha substância semelhante à maconha.
Ao adentrar o imóvel para averiguação, os policiais se depararam com uma cena que confirmou as suspeitas: uma mulher, ainda no local, estava no processo de fracionar e embalar entorpecentes para a venda.
Apreensões
No local, os agentes realizaram uma ampla apreensão. O material coletado inclui:
· 1,254 kg (um quilo e 254 gramas) de maconha;
· 25 gramas de substância análoga a ecstasy ou LSD;
· Uma balança de precisão, instrumento típico para a pesagem de drogas;
· Um liquidificador, utilizado para triturar a maconha;
· Uma faca de serra;
· Dois aparelhos celulares;
· R$ 34,00 em dinheiro; e
· Diversos materiais destinados ao embalamento dos entorpecentes.
A mulher foi detida no local e, após os procedimentos, foi conduzida ao Plantão Policial, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ela permanece presa à disposição da Justiça. A polícia segue com investigações para identificar e localizar os dois homens que evadiram-se do local.