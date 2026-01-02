02 de janeiro de 2026
NA CADEIA

PM prende procurado por tráfico ao atender agressão doméstica

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
A prisão ocorreu de forma inesperada durante o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.
Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (1º), em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu de forma inesperada, durante o atendimento a uma denúncia de violência doméstica.

Por volta das 0h15, os policiais foram acionados para comparecer a uma residência no bairro Chácaras Pantanal. No local, os militares encontraram apenas o morador, que passou por revista pessoal. Nenhum objeto ilícito foi localizado, e a suposta vítima não estava presente no endereço.

Durante a averiguação de rotina, entretanto, uma consulta aos sistemas criminais revelou que o homem era procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de entorpecentes, com base no artigo 33 da Lei de Drogas.

Diante da confirmação, os policiais deram cumprimento imediato ao mandado. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial de plantão formalizou a prisão e adotou as medidas legais cabíveis.

