Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (1º), em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu de forma inesperada, durante o atendimento a uma denúncia de violência doméstica.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Por volta das 0h15, os policiais foram acionados para comparecer a uma residência no bairro Chácaras Pantanal. No local, os militares encontraram apenas o morador, que passou por revista pessoal. Nenhum objeto ilícito foi localizado, e a suposta vítima não estava presente no endereço.

Durante a averiguação de rotina, entretanto, uma consulta aos sistemas criminais revelou que o homem era procurado pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de entorpecentes, com base no artigo 33 da Lei de Drogas.