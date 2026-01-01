Um ciclista morreu na noite desta terça-feira (31) após ser atropelado por um automóvel em um dispositivo de acesso da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia. O acidente aconteceu no km 119,9, no sentido norte, e mobilizou equipes de resgate, perícia e a Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com informações da concessionária Rota das Bandeiras, o veículo envolvido, um Chevrolet Tracker, trafegava pela alça de acesso quando o motorista se deparou com o ciclista sobre a faixa de rolamento. Sem tempo para reação, o condutor não conseguiu frear nem desviar, atingindo a vítima.

Com o impacto, o ciclista morreu ainda no local. O corpo permaneceu na pista até a conclusão dos trabalhos periciais. Após o atropelamento, o automóvel seguiu pela rodovia e parou alguns quilômetros à frente, no acostamento.