Um ciclista morreu na noite desta terça-feira (31) após ser atropelado por um automóvel em um dispositivo de acesso da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia. O acidente aconteceu no km 119,9, no sentido norte, e mobilizou equipes de resgate, perícia e a Polícia Militar Rodoviária.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com informações da concessionária Rota das Bandeiras, o veículo envolvido, um Chevrolet Tracker, trafegava pela alça de acesso quando o motorista se deparou com o ciclista sobre a faixa de rolamento. Sem tempo para reação, o condutor não conseguiu frear nem desviar, atingindo a vítima.
Com o impacto, o ciclista morreu ainda no local. O corpo permaneceu na pista até a conclusão dos trabalhos periciais. Após o atropelamento, o automóvel seguiu pela rodovia e parou alguns quilômetros à frente, no acostamento.
A alça de acesso precisou ser totalmente interditada, e o acostamento ficou bloqueado por várias horas para o atendimento da ocorrência. A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos necessários ainda durante a noite.
O motorista do veículo foi localizado pela Polícia Militar Rodoviária no km 121 da rodovia. Tanto o carro quanto a bicicleta foram encaminhados à base da PMRv, enquanto o corpo da vítima foi removido pela funerária após liberação oficial.
Segundo a concessionária, não houve registro de congestionamento significativo no trecho. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades competentes.