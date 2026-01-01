Um adolescente de 14 anos, morador de Campinas, desapareceu no mar na manhã de quarta-feira (31), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. As buscas, que seguiam sem sucesso até o início da noite, mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros em um dia marcado por condições perigosas no litoral carioca.
Segundo informações do G1 do Rio de Janeiro, o desaparecimento ocorreu por volta do meio-dia, na altura do Posto 2. Familiares relataram que o jovem foi surpreendido pela força das ondas enquanto estava na água.
As equipes de salvamento realizaram buscas intensivas ao longo de toda a tarde, sem localizar a vítima até as últimas atualizações. O episódio ocorreu em um dia de mar extremamente agitado. Somente em Copacabana, os bombeiros contabilizaram 175 resgates de pessoas arrastadas pela correnteza até 18h50.
A situação se repetiu em outras praias da capital fluminense. Em Ipanema, um homem foi retirado do mar em estado grave e encaminhado ao Hospital Miguel Couto, segundo os bombeiros.