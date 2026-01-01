Uma adolescente de 15 anos ficou ferida após ser atingida por um possível disparo de arma de fogo durante a virada do Ano Novo, na madrugada desta quinta-feira (1º), em Valinhos. O caso ocorreu no bairro Ponte Alta e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a jovem estava na Rua Adélino Venturine, acompanhada do pai, assistindo à queima de fogos, quando percebeu que havia sangramento na região da cabeça. Ela estava encostada em uma caminhonete VW Amarok, estacionada na via.

O pai informou que não ouviu barulho de tiro nem visualizou qualquer suspeito, mas notou posteriormente uma marca na lataria do veículo compatível com impacto de projétil. Diante da situação, ele levou a filha imediatamente para a UPA de Valinhos.