Um homem foi encontrado morto no quarto de um hotel em Campinas, na tarde de quinta-feira (1º), no bairro Jardim do Trevo. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia após a localização do corpo por uma funcionária do estabelecimento, por volta das 14h.

As circunstâncias anteriores ao óbito, descritas no Boletim de Ocorrência, indicam que a vítima havia discutido com a esposa e feito uso intenso de cocaína. Segundo o registro policial, o check-in foi realizado por volta das 4h da manhã. A funcionária que atendeu o hóspede relatou à polícia que ele aparentava nervosismo, o que lhe causou estranheza.

As investigações iniciais apontaram um contato da vítima nas primeiras horas da manhã. Uma testemunha informou que passou a madrugada na Maternidade de Campinas em razão do parto de sua esposa e afirmou ter sido abordada pela vítima nas imediações do hospital.