Um homem foi encontrado morto no quarto de um hotel em Campinas, na tarde de quinta-feira (1º), no bairro Jardim do Trevo. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia após a localização do corpo por uma funcionária do estabelecimento, por volta das 14h.
As circunstâncias anteriores ao óbito, descritas no Boletim de Ocorrência, indicam que a vítima havia discutido com a esposa e feito uso intenso de cocaína. Segundo o registro policial, o check-in foi realizado por volta das 4h da manhã. A funcionária que atendeu o hóspede relatou à polícia que ele aparentava nervosismo, o que lhe causou estranheza.
As investigações iniciais apontaram um contato da vítima nas primeiras horas da manhã. Uma testemunha informou que passou a madrugada na Maternidade de Campinas em razão do parto de sua esposa e afirmou ter sido abordada pela vítima nas imediações do hospital.
De acordo com o depoimento, o homem perguntou se o local era um hotel, afirmando que havia discutido com a esposa e precisava de um lugar para se esconder. A testemunha, identificada como Rodrigo, foi quem indicou o endereço do estabelecimento onde o óbito ocorreu posteriormente.
Em contato com a esposa da vítima, a polícia foi informada de que o marido saiu de casa na quarta-feira (31), à tarde, e estaria fazendo uso intenso de cocaína. Durante a perícia no quarto do hotel, a equipe técnica localizou e lacrou uma quantia em dinheiro. Também foram apreendidos medicamentos e drogas, conforme determinação da autoridade policial presente.