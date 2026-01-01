Um criminoso morreu na tarde de quarta-feira (31) após tentar assaltar um policial militar e ser atropelado na Rodovia Santos Dumont, em Campinas. O fato ocorreu por volta das 14h30, no km 66 da rodovia.

De acordo com informações da Artesp, o policial seguia de motocicleta Honda CB 250, no sentido Sul, quando foi surpreendido por um pedestre, que entrou na pista pela alça de acesso e anunciou o assalto.

O agente reagiu, sacou a arma e efetuou um disparo. O suspeito foi atingido, caiu na pista de rolamento e, na sequência, acabou atropelado por um carro de passeio que trafegava pelo trecho.