Um criminoso morreu na tarde de quarta-feira (31) após tentar assaltar um policial militar e ser atropelado na Rodovia Santos Dumont, em Campinas. O fato ocorreu por volta das 14h30, no km 66 da rodovia.
De acordo com informações da Artesp, o policial seguia de motocicleta Honda CB 250, no sentido Sul, quando foi surpreendido por um pedestre, que entrou na pista pela alça de acesso e anunciou o assalto.
O agente reagiu, sacou a arma e efetuou um disparo. O suspeito foi atingido, caiu na pista de rolamento e, na sequência, acabou atropelado por um carro de passeio que trafegava pelo trecho.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte no local. A Polícia Civil registrou a ocorrência e investiga as circunstâncias do caso. A perícia técnica esteve no local para os procedimentos de praxe.
Durante o atendimento, o trânsito ficou parcialmente bloqueado, mas já foi normalizado. A identidade do suspeito não foi divulgada. O policial envolvido foi encaminhado para prestar depoimento.
