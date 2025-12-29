30 de dezembro de 2025
TIRO NO ABDÔMEN

Jardim Campo Belo: entregador baleado em tentativa de assalto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google
Ataque ocorreu em frente a supermercado no Jardim Campo Belo; vítima foi socorrida por funcionários e levada ao Mário Gatti.

Um entregador de supermercado foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira, no Jardim Campo Belo, em Campinas. O crime ocorreu por volta das 8h, em frente a um mercado localizado na Rua Dr. Mathias José de Barros Ponikwar. As informações são da TH+ Record.

De acordo com informações preliminares, a vítima realizava atividades de trabalho quando foi abordada por criminosos. Durante a ação, um dos assaltantes efetuou disparo de arma de fogo, que atingiu o homem na região do abdômen.

Ferido, o entregador conseguiu entrar no supermercado e pedir ajuda aos colegas, que agiram rapidamente. Ele foi colocado em um veículo particular e levado ao Pronto-Socorro do Campo Grande. Em razão da gravidade do ferimento, o paciente foi transferido para o Hospital Mário Gatti, onde segue sob cuidados médicos.

O estado de saúde do homem não foi divulgado até o momento.

Equipes da Polícia Militar, incluindo viaturas do 47º Batalhão e do BAEP, realizaram buscas na região logo após o crime, mas ninguém foi preso até a última atualização. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que apura a dinâmica do assalto e tenta identificar os autores.

