Um entregador de supermercado foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira, no Jardim Campo Belo, em Campinas. O crime ocorreu por volta das 8h, em frente a um mercado localizado na Rua Dr. Mathias José de Barros Ponikwar. As informações são da TH+ Record.

De acordo com informações preliminares, a vítima realizava atividades de trabalho quando foi abordada por criminosos. Durante a ação, um dos assaltantes efetuou disparo de arma de fogo, que atingiu o homem na região do abdômen.

Ferido, o entregador conseguiu entrar no supermercado e pedir ajuda aos colegas, que agiram rapidamente. Ele foi colocado em um veículo particular e levado ao Pronto-Socorro do Campo Grande. Em razão da gravidade do ferimento, o paciente foi transferido para o Hospital Mário Gatti, onde segue sob cuidados médicos.