Campinas enfrentou um dos dias mais quentes de 2025 neste domingo, quando os termômetros atingiram 37 °C, marca registrada às 16h20 na estação meteorológica do Instituto Agronômico (IAC), localizada na região do Campo Grande. O índice confirma um cenário de calor extremo e veio apenas três dias após o município estabelecer o recorde anual de temperatura no Natal, quando os termômetros chegaram a 37,4 °C.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Além das altas temperaturas, a cidade também apresentou baixa umidade relativa do ar, que chegou a 29,5%, colocando Campinas em estado de atenção, conforme os critérios da Defesa Civil. O quadro intensificou a sensação de desconforto térmico e elevou os riscos à saúde, principalmente para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.
Após o pico de calor, Campinas voltou a registrar chuva no fim do domingo. Segundo o Cepagri da Unicamp, foram 18 milímetros de precipitação em apenas duas horas, volume que se soma aos cerca de 3 milímetros registrados no sábado, encerrando um período prolongado de estiagem. Apesar da chuva, o calor permaneceu intenso.
A mudança no padrão climático mantém Campinas em estado de atenção para temporais durante o período do Ano Novo, entre 28 de dezembro e 5 de janeiro, conforme alerta da Defesa Civil municipal. A previsão indica chuvas fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de granizo, cenário típico do verão, mas com potencial elevado de risco.
O alerta foi definido após reunião do Sistema Estadual de Defesa Civil, coordenada pelo governador Tarcísio de Freitas, que apresentou o panorama meteorológico esperado para o estado de São Paulo durante a virada do ano. A partir desse encontro, Campinas iniciou o planejamento de ações preventivas, com foco em monitoramento, resposta rápida e integração dos serviços de emergência.
A Defesa Civil reforça que a população deve adotar medidas de autoproteção, especialmente em áreas com histórico de alagamentos. Não atravessar ruas inundadas, evitar locais abertos durante tempestades, não se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas e retirar objetos soltos de quintais e varandas estão entre as principais orientações.
Durante ventos fortes e tempestades com raios, a recomendação é buscar abrigo seguro e evitar contato com água. Em casos de queda de fios de energia sobre veículos, a orientação é permanecer dentro do carro e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.
A população pode receber alertas oficiais da Defesa Civil por dois canais:
– Cell Broadcast, com mensagens automáticas para celulares 4G ou 5G em áreas de risco;
– SMS, enviando o CEP para o número 40199, serviço gratuito.
Em situações de emergência, os contatos disponíveis são: 199 (Defesa Civil), 118 (Emdec), 193 (Bombeiros) e 156 (Prefeitura).