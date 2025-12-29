Campinas enfrentou um dos dias mais quentes de 2025 neste domingo, quando os termômetros atingiram 37 °C, marca registrada às 16h20 na estação meteorológica do Instituto Agronômico (IAC), localizada na região do Campo Grande. O índice confirma um cenário de calor extremo e veio apenas três dias após o município estabelecer o recorde anual de temperatura no Natal, quando os termômetros chegaram a 37,4 °C.

Além das altas temperaturas, a cidade também apresentou baixa umidade relativa do ar, que chegou a 29,5%, colocando Campinas em estado de atenção, conforme os critérios da Defesa Civil. O quadro intensificou a sensação de desconforto térmico e elevou os riscos à saúde, principalmente para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.

Após o pico de calor, Campinas voltou a registrar chuva no fim do domingo. Segundo o Cepagri da Unicamp, foram 18 milímetros de precipitação em apenas duas horas, volume que se soma aos cerca de 3 milímetros registrados no sábado, encerrando um período prolongado de estiagem. Apesar da chuva, o calor permaneceu intenso.