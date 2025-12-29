Um motociclista morreu na noite deste domingo (28) após um grave acidente de trânsito na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia. A colisão ocorreu no quilômetro 131,7, no sentido Sul da rodovia, sob tempo nublado, segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras.

De acordo com os dados apurados no local, uma motocicleta CG 125 foi atingida na traseira por um utilitário Hilux, enquanto ambos trafegavam pela faixa 1 de rolamento. Com o impacto, os veículos ficaram presos um ao outro e pararam sobre a pista. As causas do acidente ainda serão esclarecidas.

A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia por volta das 21h47. A funerária chegou ao local às 22h37 para a remoção da vítima fatal.