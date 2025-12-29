Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão de trânsito na noite do último sábado (27), no bairro Vila Dias, em Mogi Mirim. A vítima foi identificada como Gabriel Henrique de Souza, de 27 anos, que trabalhava como entregador de aplicativo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com relatos colhidos pela polícia, o acidente ocorreu por volta das 19h, nas proximidades do Supermercado Araújo. Segundo a narrativa repassada por amigos de Gabriel ao irmão, ele pilotava a motocicleta quando teria sido fechado por um carro, o que resultou na colisão.

O condutor do veículo envolvido prestou os primeiros socorros. O Samu foi acionado e encaminhou Gabriel à Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim, onde, apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos.