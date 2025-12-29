Um motociclista de 39 anos, identificado como Alex Gonçalves, morreu após perder o controle da motocicleta e colidir violentamente contra um poste na madrugada desta segunda-feira (29), em Campinas. O acidente ocorreu na Avenida John Boyd Dunlop, no sentido bairro, na altura do Jardim Ipaussurama.
Segundo informações preliminares, o homem perdeu o controle do veículo por causas ainda desconhecidas e foi arremessado contra o poste. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. Apesar dos esforços, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.
A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia, que deverão apontar as causas exatas do acidente. O trânsito precisou ser parcialmente desviado durante as primeiras horas da manhã.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames antes da liberação à família.