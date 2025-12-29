30 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MADRUGADA FATAL

Motociclista de 39 anos morre após colidir com poste na John Boyd

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Alex Gonçalves morreu após perder o controle da moto e colidir contra um poste na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas.
Alex Gonçalves morreu após perder o controle da moto e colidir contra um poste na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas.

Um motociclista de 39 anos, identificado como Alex Gonçalves, morreu após perder o controle da motocicleta e colidir violentamente contra um poste na madrugada desta segunda-feira (29), em Campinas. O acidente ocorreu na Avenida John Boyd Dunlop, no sentido bairro, na altura do Jardim Ipaussurama.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações preliminares, o homem perdeu o controle do veículo por causas ainda desconhecidas e foi arremessado contra o poste. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. Apesar dos esforços, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia, que deverão apontar as causas exatas do acidente. O trânsito precisou ser parcialmente desviado durante as primeiras horas da manhã.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames antes da liberação à família.

Comentários

Comentários