30 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PM AGE RÁPIDO

Mulher sai para se divertir, ex aparece e a ameaça até ser preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Homem foi preso em flagrante em Mogi Mirim após ameaçar ex-companheira por mensagens dentro de estabelecimento comercial.
Homem foi preso em flagrante em Mogi Mirim após ameaçar ex-companheira por mensagens dentro de estabelecimento comercial.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (28), em Mogi Mirim, acusado do crime de ameaça em contexto de violência doméstica. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Santa Helena.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após denúncia de que uma mulher estava sendo intimidada pelo ex-companheiro dentro de um estabelecimento comercial. O suspeito, que permanecia nas proximidades, estaria enviando mensagens e imagens de teor ameaçador à vítima por meio de aplicativo de celular.

No local, a mulher apresentou aos policiais os registros das ameaças, que confirmaram a situação de risco. Diante das evidências, os militares realizaram a prisão em flagrante do indivíduo, que foi informado sobre seus direitos constitucionais.

Com apoio de outras viaturas, a vítima e o preso foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. A autoridade policial ratificou a prisão, e o homem permanece à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários