Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste domingo (28), em Mogi Mirim, acusado do crime de ameaça em contexto de violência doméstica. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Santa Helena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada após denúncia de que uma mulher estava sendo intimidada pelo ex-companheiro dentro de um estabelecimento comercial. O suspeito, que permanecia nas proximidades, estaria enviando mensagens e imagens de teor ameaçador à vítima por meio de aplicativo de celular.

No local, a mulher apresentou aos policiais os registros das ameaças, que confirmaram a situação de risco. Diante das evidências, os militares realizaram a prisão em flagrante do indivíduo, que foi informado sobre seus direitos constitucionais.