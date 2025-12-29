A Polícia Civil de Campinas registrou na tarde deste domingo (28) a ocorrência de morte suspeita após um homem ser encontrado sem vida dentro de um ônibus coletivo no Parque Residencial Vila União. O caso foi registrado no Plantão do 2º Distrito Policial e será apurado pelo 6º DP de Campinas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 16h57 para atender a um chamado de encontro de um corpo em um ônibus que estava na Rua Dusolina Leone Tournieux, dentro de um terminal da região. No interior do veículo, os policiais localizaram um homem já em óbito, apresentando rigidez cadavérica, o que impossibilitou a identificação imediata da vítima.

Equipes do SAMU estiveram no local e o óbito foi constatado por um médico. Não foram identificados sinais aparentes de violência, segundo o registro policial. No entanto, os agentes observaram que o nariz da vítima apresentava sinais compatíveis com possível uso de substância entorpecente, sem que fosse possível, naquele momento, definir a causa da morte.