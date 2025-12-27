Uma criança de 11 anos foi atendida em estado grave após um afogamento em uma lagoa no Jardim Itaguaçu, em Campinas, na sexta-feira (26). O Corpo de Bombeiros acionou uma equipe de Suporte Avançado com profissionais médicos para socorrê-la. Após os primeiros cuidados, ela foi transportada de helicóptero da Polícia Militar para o Hospital de Clínicas da Unicamp, onde segue internada.

O acidente ocorreu enquanto a criança brincava no local. Ela teria sofrido uma apneia. Cerca de dez minutos depois, parentes perceberam a situação e a retiraram da água, já em parada cardiorrespiratória. A equipe de resgate conseguiu reverter o quadro ainda no solo.

A criança foi levada inicialmente por uma ambulância dos Bombeiros até a Rodovia Miguel Melhado Campos, onde foi transferida para o helicóptero Águia da PM. Durante o voo ao Hospital de Clínicas, ela sofreu uma nova parada cardiorrespiratória, que também foi revertida pela equipe médica a bordo.