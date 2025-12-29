A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a atuação de um sistema meteorológico que deve provocar chuvas fortes e tempestades na RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre esta segunda-feira (29) e terça-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o órgão, mesmo sem previsão de grandes volumes acumulados, as condições são favoráveis a eventos de curta duração e alta intensidade. O principal risco está na possibilidade de rajadas de vento fortes, descargas elétricas (raios) e queda de granizo de forma isolada, fenômenos com potencial para causar transtornos, danos materiais e interrupção de serviços.

A Defesa Civil reforça a necessidade de que a população, especialmente moradores de áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos, acompanhe os boletins oficiais e adote medidas preventivas.