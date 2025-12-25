Um homem foi preso, na quarta-feira (24), pela Polícia Militar em Jaguariúna, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão ocorreu após uma ocorrência de ameaça contra familiares no bairro Cruzeiro do Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a PM, o suspeito ameaçou um familiar com uma arma durante uma discussão. Ele deixou o local antes da chegada dos policiais, mas foi localizado minutos depois em um posto de combustíveis da cidade.

Durante a abordagem, os militares encontraram, dentro do veículo do suspeito, uma pistola calibre 9 mm, de uso restrito, três carregadores e 37 munições intactas. A arma estava municiada.