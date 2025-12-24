Em duas ações distintas realizadas na terça-feira (23), na região do Jardim Lisa, em Campinas, policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam um homem e uma mulher com mandados de prisão em aberto, sendo o homem identificado como um dos líderes do PCC na região.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A primeira operação foi conduzida em conjunto com o sistema de inteligência e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). O alvo era procurado pelos crimes de associação criminosa, organização criminosa e homicídio.
Segundo informações da inteligência policial, o homem integra a cúpula do PCC e já possui passagens por homicídio, além de posse de armas de guerra, munições e equipamentos para o processamento de drogas. Ele foi localizado, capturado e conduzido à 2ª Seccional da Polícia Civil de Campinas para os procedimentos de polícia judiciária.
Pouco tempo depois, durante patrulhamento tático na mesma região, outra equipe abordou uma mulher de 33 anos. Após consulta ao sistema, foi constatado mandado de prisão por tráfico de drogas. Ela foi apresentada na mesma delegacia e permaneceu presa, à disposição da Justiça.