Em duas ações distintas realizadas na terça-feira (23), na região do Jardim Lisa, em Campinas, policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam um homem e uma mulher com mandados de prisão em aberto, sendo o homem identificado como um dos líderes do PCC na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A primeira operação foi conduzida em conjunto com o sistema de inteligência e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). O alvo era procurado pelos crimes de associação criminosa, organização criminosa e homicídio.

Segundo informações da inteligência policial, o homem integra a cúpula do PCC e já possui passagens por homicídio, além de posse de armas de guerra, munições e equipamentos para o processamento de drogas. Ele foi localizado, capturado e conduzido à 2ª Seccional da Polícia Civil de Campinas para os procedimentos de polícia judiciária.