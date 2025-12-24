Um motorista da linha 2.49 (Parque dos Eucaliptos / Shopping Iguatemi) e um pedestre se envolveram em uma briga física, na Rua General Osório, uma das vias mais movimentadas do Centro de Campinas. A confusão ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 23 de dezembro, foi registrada em vídeos que circularam rapidamente nas redes sociais e mostram os dois trocando agressões em plena via pública.
A discussão teria começado depois que o motorista parou o ônibus fora da faixa de pedestres para permitir a travessia de uma pessoa. Um homem que estava na calçada teria ofendido verbalmente o condutor por causa da manobra.
Após as supostas ofensas, o motorista desceu do ônibus, e a situação evoluiu para agressões físicas. As imagens mostram os dois envolvidos em luta corporal, enquanto o coletivo permanece parado na via.
Não há informações, até o momento, sobre registro de boletim de ocorrência, feridos ou eventuais medidas administrativas adotadas em relação ao motorista.
O Portal Sampi Campinas entrou em contato com a Altercamp, que direcionou o pedido de esclarecimento ao Departamento Jurídico que informou que "segundo o proprietário do ônibus o condutor parou para uma pessoa atravessar mesmo fora da faixa e sem qualquer motivo além desse o transuente foi até a porta do ônibus e passou a ofender o motorista com palavras de baixo calão. Este motorista nunca teve uma só reclamação, pelo contrário. Tratou-se de situação atípica. Estamos averiguando se não há algo além da questão do pedestre que motivou a situação".
Nota da Emdec
Sobre a agressão promovida pelo motorista da linha 249, da Altercamp, a Emdec tem a informar que a ocorrência não foi relatada pela permissionária à empresa. A Emdec irá acionar a Altercamp para que os fatos sejam esclarecidos e as medidas administrativas cabíveis sejam tomadas.
A Emdec lamenta a postura do condutor, totalmente inadequada e contrária aos princípios da boa prestação de serviço, defendidos nos treinamentos e capacitações organizadas por nós, junto às empresas que operam no Transporte Público Coletivo de Campinas.
A Emdec tem um programa permanente de orientação e treinamento, o Motorista Nota 10, no qual está inserido o curso “Motoristas em Ação – Boas Práticas no Transporte Coletivo”, com carga horária de três horas. A iniciativa teve início em setembro de 2024, com 60 turmas realizadas até novembro de 2025. No total 858 motoristas de ônibus e de vans do PAI-Serviço passaram pelo treinamento.