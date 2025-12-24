24 de dezembro de 2025
BRIGA FEIA

VÍDEO: Motorista de ônibus troca socos com pedestre em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais
Discussão após parada fora da faixa termina em agressão física na Rua General Osório, na região central da cidade.
Discussão após parada fora da faixa termina em agressão física na Rua General Osório, na região central da cidade.

Um motorista da linha 2.49 (Parque dos Eucaliptos / Shopping Iguatemi) e um pedestre se envolveram em uma briga física, na Rua General Osório, uma das vias mais movimentadas do Centro de Campinas. A confusão ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 23 de dezembro, foi registrada em vídeos que circularam rapidamente nas redes sociais e mostram os dois trocando agressões em plena via pública.

A discussão teria começado depois que o motorista parou o ônibus fora da faixa de pedestres para permitir a travessia de uma pessoa. Um homem que estava na calçada teria ofendido verbalmente o condutor por causa da manobra.

Após as supostas ofensas, o motorista desceu do ônibus, e a situação evoluiu para agressões físicas. As imagens mostram os dois envolvidos em luta corporal, enquanto o coletivo permanece parado na via.

Não há informações, até o momento, sobre registro de boletim de ocorrência, feridos ou eventuais medidas administrativas adotadas em relação ao motorista.

O Portal Sampi Campinas entrou em contato com a Altercamp, que direcionou o pedido de esclarecimento ao Departamento Jurídico que informou que "segundo o proprietário do ônibus o condutor parou para uma pessoa atravessar mesmo fora da faixa e sem qualquer motivo além desse o transuente foi até a porta do ônibus e passou a ofender o motorista com palavras de baixo calão. Este motorista nunca teve uma só reclamação, pelo contrário. Tratou-se de situação atípica. Estamos averiguando se não há algo além da questão do pedestre que motivou a situação".

Nota da Emdec

Sobre a agressão promovida pelo motorista da linha 249, da Altercamp, a Emdec tem a informar que a ocorrência não foi relatada pela permissionária à empresa. A Emdec irá acionar a Altercamp para que os fatos sejam esclarecidos e as medidas administrativas cabíveis sejam tomadas.

A Emdec lamenta a postura do condutor, totalmente inadequada e contrária aos princípios da boa prestação de serviço, defendidos nos treinamentos e capacitações organizadas por nós, junto às empresas que operam no Transporte Público Coletivo de Campinas.

A Emdec tem um programa permanente de orientação e treinamento, o Motorista Nota 10, no qual está inserido o curso “Motoristas em Ação – Boas Práticas no Transporte Coletivo”, com carga horária de três horas. A iniciativa teve início em setembro de 2024, com 60 turmas realizadas até novembro de 2025. No total 858 motoristas de ônibus e de vans do PAI-Serviço passaram pelo treinamento.

