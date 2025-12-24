Um motorista da linha 2.49 (Parque dos Eucaliptos / Shopping Iguatemi) e um pedestre se envolveram em uma briga física, na Rua General Osório, uma das vias mais movimentadas do Centro de Campinas. A confusão ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 23 de dezembro, foi registrada em vídeos que circularam rapidamente nas redes sociais e mostram os dois trocando agressões em plena via pública.

A discussão teria começado depois que o motorista parou o ônibus fora da faixa de pedestres para permitir a travessia de uma pessoa. Um homem que estava na calçada teria ofendido verbalmente o condutor por causa da manobra.

Após as supostas ofensas, o motorista desceu do ônibus, e a situação evoluiu para agressões físicas. As imagens mostram os dois envolvidos em luta corporal, enquanto o coletivo permanece parado na via.