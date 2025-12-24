Um Chevrolet Onix 2023, com licenciamento vencido e acumulando 550 multas de trânsito, foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária na tarde desta segunda-feira (22), em Campinas. O montante das autuações soma R$ 112.295,33.

A abordagem ocorreu durante uma operação de verificação na Rodovia Miguel Melhado de Campos, no km 90. Segundo os policiais, a maior parte das infrações — 333 registros — foi por evasão de pedágio.

Além da dívida elevada e do licenciamento irregular, os agentes constataram que o motorista dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada há mais de dois anos. Por isso, ele recebeu novas autuações no local.