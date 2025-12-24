24 de dezembro de 2025
Com 333 evasões de pedágio, Onix é pego com dívida de R$ 112 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMR
Veículo acumulava 550 infrações, mais de R$ 112 mil em multas e foi flagrado com licenciamento vencido na Rodovia Miguel Melhado, em Campinas.
Veículo acumulava 550 infrações, mais de R$ 112 mil em multas e foi flagrado com licenciamento vencido na Rodovia Miguel Melhado, em Campinas.

Um Chevrolet Onix 2023, com licenciamento vencido e acumulando 550 multas de trânsito, foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária na tarde desta segunda-feira (22), em Campinas. O montante das autuações soma R$ 112.295,33.

A abordagem ocorreu durante uma operação de verificação na Rodovia Miguel Melhado de Campos, no km 90. Segundo os policiais, a maior parte das infrações — 333 registros — foi por evasão de pedágio.

Além da dívida elevada e do licenciamento irregular, os agentes constataram que o motorista dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada há mais de dois anos. Por isso, ele recebeu novas autuações no local.

O condutor, cuja identidade não foi divulgada, foi encaminhado ao plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas para registro da ocorrência. Um representante da Renovias, responsável pela rodovia, registrou queixa por estelionato, relacionada às evasões de pedágio.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o homem já tem antecedentes criminais por furto e extorsão. O veículo, modelo relativamente novo, foi removido do local e permanece sob custódia das autoridades.

A situação ilustra um caso extremo de descumprimento reiterado das leis de trânsito e de inadimplência de débitos. A apreensão foi divulgada oficialmente pela Polícia Militar Rodoviária nesta terça-feira (23).

