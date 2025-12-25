Um homem de 40 anos foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (25) durante uma confraternização de Natal em uma residência no bairro Vila 7 de Setembro, em Jaguariúna. O autor do crime, um jovem de 18 anos, foi preso em flagrante e o caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em uma casa localizada na rua Dom Pedro I, por volta da meia-noite, após uma discussão familiar. O autor, Caio César dos Santos Bartolomeu, não aceitava o relacionamento da mãe com o padrasto, Leandro Flaeschen Moreira, de 40 anos. Durante a ceia, ao presenciar a mãe desejar feliz Natal ao companheiro e receber um beijo, o jovem teria sacado uma faca que escondia na roupa e desferido vários golpes contra a vítima, que morreu no local.

Ainda segundo o registro policial, Sidneia Gonçalves dos Santos, mãe do autor, tentou intervir para proteger o companheiro e acabou ferida, sofrendo lesões de defesa nas mãos. Outras três pessoas também ficaram feridas durante o ataque e foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde permaneceram em observação médica.