Um homem de 40 anos foi morto a facadas na madrugada desta quarta-feira (25) durante uma confraternização de Natal em uma residência no bairro Vila 7 de Setembro, em Jaguariúna. O autor do crime, um jovem de 18 anos, foi preso em flagrante e o caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em uma casa localizada na rua Dom Pedro I, por volta da meia-noite, após uma discussão familiar. O autor, Caio César dos Santos Bartolomeu, não aceitava o relacionamento da mãe com o padrasto, Leandro Flaeschen Moreira, de 40 anos. Durante a ceia, ao presenciar a mãe desejar feliz Natal ao companheiro e receber um beijo, o jovem teria sacado uma faca que escondia na roupa e desferido vários golpes contra a vítima, que morreu no local.
Ainda segundo o registro policial, Sidneia Gonçalves dos Santos, mãe do autor, tentou intervir para proteger o companheiro e acabou ferida, sofrendo lesões de defesa nas mãos. Outras três pessoas também ficaram feridas durante o ataque e foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde permaneceram em observação médica.
A Guarda Civil Municipal foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de desavença familiar. Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado pouco tempo depois, sendo agredido por populares. Ele recebeu atendimento médico na UPA antes de ser encaminhado à delegacia.
A Polícia Científica realizou perícia no local e apreendeu um canivete com lâmina de 9,5 centímetros, além de um par de luvas, que teriam sido utilizados no crime. Testemunhas relataram que o jovem apresentava comportamento agressivo e já demonstrava inconformismo com o relacionamento da mãe.
Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil lavrou a prisão em flagrante de Caio César dos Santos Bartolomeu por homicídio qualificado por motivo fútil e por lesão corporal, em continuidade delitiva. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguariúna.