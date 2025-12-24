Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Campinas prenderam nesta terça-feira (23) um dos principais líderes de uma organização criminosa com atuação em diversos estados do país. O homem, de 44 anos, conhecido como “Puff”, estava foragido da Justiça e foi localizado em um condomínio às margens de uma represa, em Paranapanema, onde pretendia passar as festas de fim de ano.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Hibernação Final e contou com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas e do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil de Sergipe. Contra o suspeito havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de Sergipe e pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu, relacionados a crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

Segundo as investigações, o grupo comandado por Puff era responsável por grandes carregamentos de entorpecentes. As apurações apontam apreensões que somam cerca de 400 quilos de cocaína e 200 quilos de maconha, com atuação em São Paulo, Sergipe, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais, além de conexões diretas com fornecedores na Colômbia, Bolívia e Paraguai.

Histórico criminal e fraude para escapar da Justiça