Policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Campinas prenderam nesta terça-feira (23) um dos principais líderes de uma organização criminosa com atuação em diversos estados do país. O homem, de 44 anos, conhecido como “Puff”, estava foragido da Justiça e foi localizado em um condomínio às margens de uma represa, em Paranapanema, onde pretendia passar as festas de fim de ano.
A prisão ocorreu no âmbito da Operação Hibernação Final e contou com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas e do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil de Sergipe. Contra o suspeito havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça de Sergipe e pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu, relacionados a crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.
Segundo as investigações, o grupo comandado por Puff era responsável por grandes carregamentos de entorpecentes. As apurações apontam apreensões que somam cerca de 400 quilos de cocaína e 200 quilos de maconha, com atuação em São Paulo, Sergipe, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais, além de conexões diretas com fornecedores na Colômbia, Bolívia e Paraguai.
Histórico criminal e fraude para escapar da Justiça
O investigado já possui passagens e condenações por crimes graves, como porte ilegal de arma de fogo, homicídio, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Para tentar despistar as autoridades, utilizava identidade falsa, criou documentos em nome de um suposto irmão inexistente e chegou a forjar uma certidão de óbito com seus próprios dados, na tentativa de encerrar os processos judiciais.
As fraudes foram identificadas durante as investigações, o que manteve os mandados de prisão ativos e levou à captura do suspeito. Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.