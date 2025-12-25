Uma grande operação policial desmantelou um depósito de drogas e armas na Bahia e resultou na prisão de um suspeito apontado como liderança criminosa em Campinas. A ação foi fruto de uma força-tarefa que envolveu a Polícia Civil da Bahia, o Ministério Público da Bahia (MPBA) e a inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SI/SSP-BA).

O homem, que já tinha passagem pela polícia e chegou a ser preso no início do mês, mas foi solto após audiência, foi localizado em Campinas. Com apoio de forças de segurança de São Paulo, ele foi capturado quando se preparava para deixar a cidade.

A prisão preventiva foi decretada com base nas provas coletadas no depósito. O suspeito responde à Justiça, enquanto as investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

