Uma mulher de 25 anos morreu na manhã desta terça-feira (23) após ser atacada por um cão da raça pitbull no quintal da própria residência, na Rua Dr. Pereira Lima, no bairro Vila Industrial, em Campinas. A vítima era tutora do animal. As informações são da TH+/Record.

De acordo com os detalhes, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência envolvendo um animal agressivo. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram a mulher com ferimentos graves nos braços e no abdômen, provocados pelas mordidas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas o médico constatou o óbito ainda no local.