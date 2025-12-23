23 de dezembro de 2025
ATAQUE DE ANIMAL

Mulher morre após ataque de pitbull na Vila Industrial

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Mulher de 25 anos foi atacada por pitbull dentro da própria casa, na Vila Industrial; óbito foi constatado no local.
Mulher de 25 anos foi atacada por pitbull dentro da própria casa, na Vila Industrial; óbito foi constatado no local.

Uma mulher de 25 anos morreu na manhã desta terça-feira (23) após ser atacada por um cão da raça pitbull no quintal da própria residência, na Rua Dr. Pereira Lima, no bairro Vila Industrial, em Campinas. A vítima era tutora do animal. As informações são da TH+/Record.

De acordo com os detalhes, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência envolvendo um animal agressivo. Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram a mulher com ferimentos graves nos braços e no abdômen, provocados pelas mordidas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas o médico constatou o óbito ainda no local.

O cão foi contido por vizinhos antes da chegada das equipes policiais, evitando novos ataques. As circunstâncias que levaram ao comportamento agressivo do animal ainda não foram esclarecidas.

A Perícia Técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local e vai auxiliar na apuração do caso. A ocorrência será investigada para esclarecer a dinâmica do ataque.

