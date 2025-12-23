Um vizinho tentou salvar uma mulher de 25 anos durante o ataque de um cachorro da raça pitbull, na manhã desta terça-feira (23), na Vila Industrial, em Campinas, mas não conseguiu conter a agressividade do animal. A vítima morreu antes da chegada do socorro médico. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita de natureza acidental.

A vítima foi identificada como Juliana de Oliveira, moradora de uma residência na Rua Doutor Pereira Lima. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha que mora em outra casa no mesmo terreno acordou com os gritos de socorro da mulher, acompanhados do rosnado do cão que estava no quintal do imóvel.

Ao perceber a gravidade da situação, o vizinho subiu no muro que separa as residências e tentou afastar o animal utilizando uma barra de ferro, numa tentativa de interromper o ataque. A ação não teve sucesso, já que o cachorro continuou agressivo e não recuou.