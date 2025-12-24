A conta de água e esgoto em Campinas ficará mais cara a partir de fevereiro de 2026. A Prefeitura de Campinas divulgou que a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) autorizou um reajuste de 5,17% nas tarifas praticadas pela Sanasa, conforme estabelece a Resolução ARES-PCJ nº 679/2025, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

O índice aprovado corresponde ao período entre outubro de 2024 e setembro de 2025 e tem como base a variação da inflação medida pelo IPCA. O aumento será aplicado a todas as categorias de consumo — residencial, residencial social, comercial, industrial e pública — além de alcançar os preços públicos de serviços como ligações de água e esgoto, vistorias, análises técnicas, multas, religação, corte e instalação de hidrômetros.

Segundo a agência reguladora, o reajuste respeita o prazo mínimo legal de 12 meses desde o último aumento e foi aprovado após análise técnica da ARES-PCJ e do Conselho de Regulação e Controle Social de Campinas, em conformidade com o marco legal do saneamento e com a legislação municipal que delega à agência a regulação dos serviços.