O vice-prefeito de Campinas e secretário municipal de Relações Institucionais, Wanderley Almeida, o Wandão, vai deixar o comando da executiva municipal do PSB, encerrando um ciclo de cerca de 20 anos à frente do partido na cidade. A mudança será comunicada pelo diretório local e ocorre em um momento de reorganização interna da legenda com foco nas próximas disputas eleitorais.
Além do cargo na atual gestão do prefeito Dário Saadi (Republicanos), Wandão também ocupou a mesma Secretaria de Relações Institucionais durante a administração de Jonas Donizette (PSB), o que o consolidou como um dos principais articuladores políticos do grupo que governa Campinas desde 2013. Mesmo deixando a presidência local, ele permanece na estrutura partidária, como secretário-geral do PSB paulista e integrante da direção executiva nacional.
A saída do comando municipal é interpretada nos bastidores como um indicativo claro dos planos para 2026. Wandão é apontado internamente como nome competitivo para disputar uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, em dobradinha com Jonas Donizette, que vai buscar a reeleição como deputado federal.
O movimento também é visto como parte de um processo de preparação política de médio prazo. Wandão é tratado no PSB e no campo governista como um dos nomes em construção para a sucessão municipal de 2028, quando se encerra o segundo mandato de Dário Saadi à frente da Prefeitura.
Com a saída de Wandão, a executiva municipal do PSB passará a ser conduzida interinamente pelo ex-secretário municipal Marionaldo Fernandes Maciel, cujo nome deverá ser ratificado pelo Diretório Municipal na primeira reunião de 2026. A transição marca uma nova etapa do partido em Campinas, com foco na reorganização interna e no alinhamento das estratégias eleitorais para os próximos anos.
Denunciante ameaça judicializar CP contra Otto
Reprodução/Instagram
O denunciante Adriano Vieira Novo criticou publicamente a decisão da Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Campinas que pediu o arquivamento da denúncia contra o vereador Otto Alejandro (PL) e afirmou que irá recorrer à Justiça caso o plenário do Legislativo confirme o entendimento da maioria do colegiado. A manifestação foi feita em nova postagem nas redes sociais, após a deliberação da comissão.
Na publicação, Adriano afirmou ter sido surpreendido com a decisão de arquivamento e criticou a forma como os trabalhos foram conduzidos. “Muito me surpreendeu que um vereador, por sinal um vereador do meu bairro, que gosta de falar que é cristão, que defende a família e afins, votou contra a não investigação do caso do vereador”, declarou.
O denunciante ressaltou que, segundo sua avaliação, a CP deixou de aprofundar a apuração. “Havia muitas provas e questionamentos a se fazer, e sem ouvir nenhuma testemunha, simplesmente isso, sem ouvir nenhuma testemunha, sem chamar nenhum dos guardas para conversar, votou, deu o seu voto por arquivamento”, disse.
Adriano também antecipou que pretende judicializar o caso caso o processo não avance no Legislativo. “Quero já deixar o registro aqui, que caso venha a não prosseguir o caso, iremos judicializar a denúncia, pois apenas uma explicação não basta, tem que haver investigação”, afirmou. Em outro trecho, ele sustenta que apenas a versão do parlamentar foi considerada. “Simplesmente ouviu o vereador e ele falou lá, deu a desculpa dele, deu o lado dele, o parecer dele, e simplesmente foi acatado 100%.”
A Comissão Processante decidiu pelo arquivamento da denúncia por dois votos a um. Votaram pelo encerramento do processo o relator Eduardo Magoga (Podemos) e o vereador Guilherme Teixeira (PL). Eduardo Magoga alegou que a suposta vítima voltou atrás em depoimento e o fato derruba a sequência do processo. A presidente da comissão, Fernanda Souto (PSOL), apresentou voto contrário, defendendo a continuidade das investigações.
Apesar da decisão da CP, o processo ainda não está encerrado. Pelo rito previsto, o parecer pelo arquivamento precisa ser submetido ao plenário da Câmara, em sessão extraordinária, porém o legislativo está em recesso parlamentar. Caso a maioria simples dos vereadores presentes acompanhe o entendimento da comissão, o processo será arquivado.
A denúncia contra Otto Alejandro foi apresentada por Adriano Vieira Novo e levou à abertura da Comissão Processante após aprovação unânime do plenário. O caso envolve suposta quebra de decoro parlamentar por suposta violência doméstica, com registros de ocorrências policiais e vídeos que circularam nas redes sociais. Otto nega as acusações e segue no exercício do mandato até a deliberação final do plenário.
A melhor notícia da Câmara em 2025
Divulgação/CMC
A Câmara Municipal de Campinas ficará fechada para atendimento ao público até 4 de janeiro, em razão do período de Natal e Ano Novo. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 5 de janeiro, a partir das 9h, com funcionamento normal da Casa.
Com o encerramento da última Reunião Ordinária de 2025, realizada em 15 de dezembro, os vereadores entraram oficialmente em recesso parlamentar, conforme estabelece o Regimento Interno do Legislativo.
Durante esse período, ficam suspensas as Reuniões Ordinárias semanais, as reuniões das Comissões Permanentes e a tramitação regular dos processos legislativos, que só serão retomadas a partir do dia 2 de fevereiro.
Apesar do recesso, sessões extraordinárias podem ser convocadas, desde que haja requerimento assinado por, no mínimo, 17 vereadores, ou por iniciativa do prefeito Dário Saadi. Esse mecanismo permite que matérias urgentes sejam analisadas mesmo fora do calendário regular.
As atividades administrativas da Câmara seguem funcionando normalmente, assim como o protocolo de proposições. Durante o recesso, os vereadores podem protocolar indicações, que são encaminhadas à Prefeitura de Campinas.
Já Projetos de Lei e Requerimentos apresentados nesse intervalo terão a tramitação iniciada apenas a partir de 2 de fevereiro, com a retomada oficial dos trabalhos legislativos. Também poderão ocorrer, durante o recesso, reuniões solenes que tenham sido protocoladas e aprovadas até a última sessão ordinária do ano.
Até 2026
Aos leitores da coluna política do Portal Sampi Campinas, fica aqui meu muito obrigado. Ao longo de mais um ano, vocês foram parte essencial do crescimento da coluna, que se consolidou como um espaço de informação, análise e opinião sobre a política local.
Cada leitura, compartilhamento, crítica e diálogo ajudou a transformar a coluna em referência no acompanhamento da política de Campinas e da região. Esse retorno constante é o que dá sentido ao trabalho jornalístico e reforça o compromisso com a apuração, a responsabilidade e a independência editorial.
Desejo a todos um Feliz Natal, com saúde, serenidade e bons encontros, e um Ano Novo de esperança, equilíbrio e participação cidadã. 2026 vai ser intenso.
A coluna entra agora em recesso, mas retorna normalmente a partir do dia 6 de janeiro, com a mesma disposição de informar, analisar e provocar boas reflexões.
Boas festas e até breve.
- Flávio Paradella é jornalista, radialista e podcaster. Sua coluna é publicada no Portal Sampi Campinas aos sábados pela manhã, com atualizações às terças e quintas-feiras. E-mail para contato com o colunista: paradella@sampi.net.br.