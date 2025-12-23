O vice-prefeito de Campinas e secretário municipal de Relações Institucionais, Wanderley Almeida, o Wandão, vai deixar o comando da executiva municipal do PSB, encerrando um ciclo de cerca de 20 anos à frente do partido na cidade. A mudança será comunicada pelo diretório local e ocorre em um momento de reorganização interna da legenda com foco nas próximas disputas eleitorais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Além do cargo na atual gestão do prefeito Dário Saadi (Republicanos), Wandão também ocupou a mesma Secretaria de Relações Institucionais durante a administração de Jonas Donizette (PSB), o que o consolidou como um dos principais articuladores políticos do grupo que governa Campinas desde 2013. Mesmo deixando a presidência local, ele permanece na estrutura partidária, como secretário-geral do PSB paulista e integrante da direção executiva nacional.

A saída do comando municipal é interpretada nos bastidores como um indicativo claro dos planos para 2026. Wandão é apontado internamente como nome competitivo para disputar uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, em dobradinha com Jonas Donizette, que vai buscar a reeleição como deputado federal.