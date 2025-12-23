A Delegacia da Polícia Federal em Campinas passa por uma reestruturação administrativa inédita, que eleva a unidade a um patamar equivalente ao de superintendência e amplia de forma significativa sua capacidade operacional. A mudança foi oficializada nesta terça-feira (23) e marca o primeiro grande ato estrutural desde a posse do delegado André Almeida Azevedo Ribeiro no comando da corporação na cidade.
O principal avanço é a criação de uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, reconhecida pela Direção-Geral da PF, em Brasília. A nova estrutura permitirá atuação mais robusta e coordenada em investigações de organizações criminosas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, crimes financeiros e ilícitos ligados à aviação civil, especialmente no entorno do Aeroporto Internacional de Viracopos.
Além do novo desenho organizacional, a delegacia já tem reforço estrutural previsto para 2026, consolidando a unidade como um dos principais polos da Polícia Federal no interior do país. Na prática, Campinas passa a operar com modelo semelhante ao das superintendências estaduais, mesmo sem a alteração formal do nome da unidade.
A PF de Campinas mantém histórico de operações estratégicas de grande porte. Em 2023, conduziu a Operação Sentinela, voltada à repressão de interferências ilícitas na aviação civil. Em 2024, coordenou a Operação Portão Oito, com foco no combate ao tráfico nacional e internacional de drogas em Viracopos. Já em 2025, está em andamento a Operação Shield, terceira ação consecutiva de fiscalização intensiva no aeroporto.
Divulgação/PMC
A reestruturação ocorre com a posse de André Ribeiro, que assumiu a chefia da delegacia em cerimônia realizada no Royal Palm Hall no final de novembro. Delegado federal desde 2009, ele é especialista em inteligência policial e enfrentamento ao terrorismo, com atuação nos Jogos Olímpicos de 2016 e passagem pela Academia Nacional de Polícia como professor. Desde 2019, integrava o Núcleo de Inteligência da PF em Campinas.
Atualmente, a delegacia é responsável por cerca de 60 municípios da região e foi considerada a mais produtiva do Brasil em 2024, segundo indicadores internos da corporação. A nova força integrada deve ampliar a articulação com outras instituições de segurança pública e aprofundar ações conjuntas já existentes.
Durante a posse do novo delegado, a Prefeitura de Campinas também oficializou a doação de um terreno à União para a construção da nova sede da Polícia Federal, destravando um projeto aguardado há mais de uma década. A medida reforça a estratégia de consolidar Campinas como hub regional de inteligência e combate ao crime organizado.