A Delegacia da Polícia Federal em Campinas passa por uma reestruturação administrativa inédita, que eleva a unidade a um patamar equivalente ao de superintendência e amplia de forma significativa sua capacidade operacional. A mudança foi oficializada nesta terça-feira (23) e marca o primeiro grande ato estrutural desde a posse do delegado André Almeida Azevedo Ribeiro no comando da corporação na cidade.

O principal avanço é a criação de uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, reconhecida pela Direção-Geral da PF, em Brasília. A nova estrutura permitirá atuação mais robusta e coordenada em investigações de organizações criminosas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, crimes financeiros e ilícitos ligados à aviação civil, especialmente no entorno do Aeroporto Internacional de Viracopos.

Além do novo desenho organizacional, a delegacia já tem reforço estrutural previsto para 2026, consolidando a unidade como um dos principais polos da Polícia Federal no interior do país. Na prática, Campinas passa a operar com modelo semelhante ao das superintendências estaduais, mesmo sem a alteração formal do nome da unidade.