De acordo com as informações apuradas no local, a vítima conduzia uma Honda Biz pela faixa 1 de rolamento quando foi atingida por um automóvel Jeep Compass , por razões que ainda estão sendo investigadas. Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista e sofreu ferimentos graves.

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (22) após um grave acidente de trânsito registrado na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332) , em Campinas , na altura do km 116,7 , no sentido Norte . A ocorrência mobilizou equipes da concessionária Rota das Bandeiras , da Polícia Militar Rodoviária e do Samu .

O óbito foi constatado às 10h44 pela equipe médica do Samu. O motorista do carro não se feriu. Após a colisão, a motocicleta e o corpo da vítima permaneceram sobre a faixa de rolamento, enquanto o veículo envolvido parou no canteiro central da rodovia.

O acidente provocou interdição parcial da via, com bloqueio da faixa 1 e o reflexo no tráfego foi um congestionamento de aproximadamente 1,7 quilômetro, entre os quilômetros 115 e 116,7.

A Perícia Técnica esteve no local por volta das 15h para a realização dos procedimentos de praxe. A Polícia Militar Rodoviária informou que a ocorrência foi registrada como colisão transversal. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.