Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (22) após um grave acidente de trânsito registrado na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Campinas, na altura do km 116,7, no sentido Norte. A ocorrência mobilizou equipes da concessionária Rota das Bandeiras, da Polícia Militar Rodoviária e do Samu.
De acordo com as informações apuradas no local, a vítima conduzia uma Honda Biz pela faixa 1 de rolamento quando foi atingida por um automóvel Jeep Compass, por razões que ainda estão sendo investigadas. Com o impacto, o motociclista caiu sobre a pista e sofreu ferimentos graves.
Artesp/Gemini
O óbito foi constatado às 10h44 pela equipe médica do Samu. O motorista do carro não se feriu. Após a colisão, a motocicleta e o corpo da vítima permaneceram sobre a faixa de rolamento, enquanto o veículo envolvido parou no canteiro central da rodovia.
O acidente provocou interdição parcial da via, com bloqueio da faixa 1 e o reflexo no tráfego foi um congestionamento de aproximadamente 1,7 quilômetro, entre os quilômetros 115 e 116,7.
A Perícia Técnica esteve no local por volta das 15h para a realização dos procedimentos de praxe. A Polícia Militar Rodoviária informou que a ocorrência foi registrada como colisão transversal. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.