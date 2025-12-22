A Polícia Civil prendeu neste domingo (21) o principal suspeito de assassinar o dentista Marcelo Bacci Coimbra, de 42 anos, morador de Amparo, cujo corpo foi encontrado carbonizado em Sumaré, após mais de uma semana de desaparecimento. A prisão ocorreu na região da Consolação, na capital paulista, durante ação da 1ª Delegacia de Investigações Gerais do DEIC Campinas, vinculada ao Deinter-2.

Segundo a investigação, o suspeito teve a prisão temporária decretada pela Vara do Júri da Comarca de Hortolândia. Ele é apontado como autor do homicídio e da ocultação do cadáver. Após ser localizado, foi levado ao 4º Distrito Policial da Consolação, onde prestou depoimento aos delegados responsáveis pelo caso.

De acordo com a apuração, Marcelo foi morto na noite de 7 de dezembro, no interior de um estabelecimento em Hortolândia. No dia seguinte, o corpo e o veículo da vítima teriam sido incendiados, numa tentativa de dificultar a identificação e eliminar vestígios do crime. Após os fatos, o suspeito deixou a região e passou a se esconder na capital paulista.