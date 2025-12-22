22 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ARMA APONTADA

Homem armado avança contra Guarda e morre em confronto

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Agentes desembarcaram e ordenaram que o homem se entregasse. No entanto, ele voltou a apontar a arma em direção à equipe, que reagiu com disparos.
Agentes desembarcaram e ordenaram que o homem se entregasse. No entanto, ele voltou a apontar a arma em direção à equipe, que reagiu com disparos.

Um homem, ainda não identificado, morreu após um confronto com agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na noite de domingo (21), no bairro Vila Ilze, em Itapira. A ação teve início após uma denúncia de que um indivíduo estaria armado.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A guarnição foi acionada para a Rua Espírito Santo após relatos de um homem armado. Durante as buscas, as viaturas se depararam com um veículo GM/Verona em atitude suspeita. O condutor, que estava acompanhado de duas mulheres, avançou em contrafluxo na direção das viaturas. De dentro do carro, ele teria apontado uma arma para os guardas e colidido com uma das viaturas.

Os agentes desembarcaram e ordenaram que o homem se entregasse. No entanto, ele voltou a apontar a arma em direção à equipe, que reagiu com disparos. O homem foi atingido e morreu no local. As duas passageiras não se feriram.

A área foi isolada e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. Informações iniciais indicam que a arma utilizada pelo homem seria produto de furto e que ele já tinha passagens pela polícia.

Comentários

Comentários