Um homem, ainda não identificado, morreu após um confronto com agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na noite de domingo (21), no bairro Vila Ilze, em Itapira. A ação teve início após uma denúncia de que um indivíduo estaria armado.

A guarnição foi acionada para a Rua Espírito Santo após relatos de um homem armado. Durante as buscas, as viaturas se depararam com um veículo GM/Verona em atitude suspeita. O condutor, que estava acompanhado de duas mulheres, avançou em contrafluxo na direção das viaturas. De dentro do carro, ele teria apontado uma arma para os guardas e colidido com uma das viaturas.

Os agentes desembarcaram e ordenaram que o homem se entregasse. No entanto, ele voltou a apontar a arma em direção à equipe, que reagiu com disparos. O homem foi atingido e morreu no local. As duas passageiras não se feriram.