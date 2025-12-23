Campinas e região entram no período de Natal sob predomínio de calor intenso e tempo firme, segundo a Climatempo. A véspera e o dia 25 devem ser marcados por altas temperaturas e sol, com apenas baixa chance de chuva rápida. O cenário muda a partir de sexta-feira, quando a instabilidade aumenta, culminando em pancadas mais fortes e risco de temporal no domingo.

Nesta quarta-feira, véspera de Natal, o tempo permanece aberto e abafado, com sol ao longo do dia e aumento de nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 21°C e 34°C, e a noite segue quente.

No dia de Natal, o calor continua, com mínima de 22°C e máxima novamente em 34°C. O sol aparece desde cedo, com maior nebulosidade ao longo do dia. Há possibilidade de pancadas isoladas à tarde e à noite, com baixo volume, típico do verão.