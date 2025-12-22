Um grave acidente na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Campinas, resultou na morte de um motociclista de 46 anos, identificado como Claudinei Barbosa da Silva, na noite da última sexta-feira (19). O condutor do carro envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro e segue não identificado pelas autoridades.

De acordo com o registro policial, o acidente aconteceu por volta das 23h, no km 118 da rodovia. O motorista do automóvel atingiu a traseira da motocicleta, fazendo com que a vítima caísse no asfalto. Em vez de parar, o condutor deixou o local, abandonando o homem gravemente ferido.

Duas testemunhas que passavam pela rodovia pararam imediatamente para ajudar e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar dos esforços da equipe médica, Claudinei não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local.