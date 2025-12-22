Um homem morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (21), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 5h, no quilômetro 103 da pista sentido Sul.

De acordo com informações da Artesp (Agência Reguladora do Transporte do Estado de São Paulo), o pedestre tentava atravessar a via quando foi atingido por um automóvel. O condutor, segundo relatos, não teve tempo de frear para evitar a colisão.

Com a violência do impacto, o homem foi arremessado contra o para-brisa do veículo e, em seguida, projetado ao asfalto. Equipes de resgate da concessionária AutoBan foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram.