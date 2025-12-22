Um homem morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (21), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 5h, no quilômetro 103 da pista sentido Sul.
De acordo com informações da Artesp (Agência Reguladora do Transporte do Estado de São Paulo), o pedestre tentava atravessar a via quando foi atingido por um automóvel. O condutor, segundo relatos, não teve tempo de frear para evitar a colisão.
Com a violência do impacto, o homem foi arremessado contra o para-brisa do veículo e, em seguida, projetado ao asfalto. Equipes de resgate da concessionária AutoBan foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram.
A Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o fluxo de veículos e orientar o tráfego. A perícia técnica também foi solicitada para investigar as circunstâncias exatas do atropelamento.
O corpo foi removido por volta das 5h07 e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas para exames. A identidade da vítima não foi divulgada, aguardando a notificação da família.
As causas e responsabilidades sobre o acidente serão apuradas pela polícia. A Artesp orienta que pedestres utilizem sempre passarelas e travessias seguras, evitando atravessar rodovias de alta velocidade a pé.