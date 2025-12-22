22 de dezembro de 2025
ARREMESSADO

Impacto violento: pedestre perde vida na Anhanguera

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, no km 103 da Rodovia Anhanguera, em Campinas.
Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, no km 103 da Rodovia Anhanguera, em Campinas.

Um homem morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (21), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas. O acidente aconteceu por volta das 5h, no quilômetro 103 da pista sentido Sul.

De acordo com informações da Artesp (Agência Reguladora do Transporte do Estado de São Paulo), o pedestre tentava atravessar a via quando foi atingido por um automóvel. O condutor, segundo relatos, não teve tempo de frear para evitar a colisão.

Com a violência do impacto, o homem foi arremessado contra o para-brisa do veículo e, em seguida, projetado ao asfalto. Equipes de resgate da concessionária AutoBan foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida quando os socorristas chegaram.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local para registrar a ocorrência, controlar o fluxo de veículos e orientar o tráfego. A perícia técnica também foi solicitada para investigar as circunstâncias exatas do atropelamento.

O corpo foi removido por volta das 5h07 e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campinas para exames. A identidade da vítima não foi divulgada, aguardando a notificação da família.

As causas e responsabilidades sobre o acidente serão apuradas pela polícia. A Artesp orienta que pedestres utilizem sempre passarelas e travessias seguras, evitando atravessar rodovias de alta velocidade a pé.

