Um homem de 25 anos foi preso em flagrante em Americana, acusado de agredir a companheira, que está grávida, e descumprir medida protetiva. O caso de violência doméstica ocorreu no apartamento do casal, localizado no bairro Balneário Salto Grande, na região da Praia Azul.
A polícia foi acionada após a vítima, uma jovem de 23 anos, dar entrada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi com sinais de agressão. Em seu relato à Guarda Municipal, ela afirmou que as agressões físicas e verbais aconteceram por volta das 20h30 e que já existia uma medida protetiva em vigor contra o companheiro.
Além das agressões, o suspeito também teria danificado o celular da mulher. O aparelho foi apreendido para servir de prova no inquérito. Após colher o depoimento no hospital, os guardas municipais se deslocaram até o endereço do casal. O homem foi localizado caminhando nas proximidades e, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado e abordado.
De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito apresentou comportamento agressivo durante a prisão, tornando necessário o uso de algemas para contenção. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Americana, onde a prisão em flagrante foi formalizada.