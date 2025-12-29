Campinas contabilizou 127 mortes no trânsito entre janeiro e novembro de 2025, somando ocorrências registradas em vias urbanas e rodovias que cortam a cidade. O número representa 19 vítimas a menos em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 146 óbitos, mas mantém o trânsito como uma das principais causas de morte violenta no município.

Do total de vítimas, 66 pessoas morreram em vias urbanas, enquanto 60 perderam a vida em rodovias. Em um caso, ainda não foi possível definir o local exato do acidente. Os dados fazem parte do levantamento preliminar do Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito, consolidado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

O perfil das vítimas reforça a vulnerabilidade de quem se desloca fora dos automóveis. Motociclistas e garupas concentram quase metade das mortes, com 61 óbitos, o equivalente a 48% do total. Em seguida aparecem os pedestres, que somam 42 vítimas fatais, ou 33%. Ciclistas e ocupantes de outros veículos completam o levantamento.