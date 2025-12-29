Um homem foi encontrado morto e com sinais de violência no meio de um canavial, no distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçu. A descoberta foi feita por testemunhas, que acionaram a Guarda Civil Municipal.
Segundo o relato dos guardas municipais à polícia, a equipe foi chamada por uma testemunha que avistou uma pessoa caída na plantação, mas não se aproximou. Ao chegarem às margens de uma rodovia, os agentes encontraram a testemunha e outras duas pessoas, que indicaram o local exato.
No ponto indicado, os guardas localizaram manchas de sangue na estrada e sinais de que um corpo havia sido arrastado. A cerca de três metros para dentro do canavial, foi encontrado o corpo da vítima.
O homem era pardo, vestia bermuda jeans, camiseta do Barcelona e estava descalço. Ele apresentava sangramento intenso na cabeça e já não tinha sinais vitais. Próximo ao corpo, foram encontrados um par de chinelos brancos e um dichavador de maconha.
A Polícia Civil foi acionada para atendimento da ocorrência. Peritos criminais e agentes da DIG de Mogi Guaçu estiveram no local para os procedimentos de praxe, incluindo coleta de vestígios e registros fotográficos.
Por determinação da autoridade policial, o corpo foi removido pela Funerária Paraíso e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campinas. No local, serão realizados exames necroscópico, toxicológico e datiloscópico, para determinar a causa da morte e confirmar a identidade da vítima.