30 de dezembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
SANGUE NA ESTRADA

Homem é encontrado morto com sinais de violência em canavial

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Corpo com sinais de violência foi localizado em canavial no distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçi; Polícia Civil investiga o caso.
Corpo com sinais de violência foi localizado em canavial no distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçi; Polícia Civil investiga o caso.

Um homem foi encontrado morto e com sinais de violência no meio de um canavial, no distrito de Martinho Prado, em Mogi Guaçu. A descoberta foi feita por testemunhas, que acionaram a Guarda Civil Municipal.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o relato dos guardas municipais à polícia, a equipe foi chamada por uma testemunha que avistou uma pessoa caída na plantação, mas não se aproximou. Ao chegarem às margens de uma rodovia, os agentes encontraram a testemunha e outras duas pessoas, que indicaram o local exato.

No ponto indicado, os guardas localizaram manchas de sangue na estrada e sinais de que um corpo havia sido arrastado. A cerca de três metros para dentro do canavial, foi encontrado o corpo da vítima.

O homem era pardo, vestia bermuda jeans, camiseta do Barcelona e estava descalço. Ele apresentava sangramento intenso na cabeça e já não tinha sinais vitais. Próximo ao corpo, foram encontrados um par de chinelos brancos e um dichavador de maconha.

A Polícia Civil foi acionada para atendimento da ocorrência. Peritos criminais e agentes da DIG de Mogi Guaçu estiveram no local para os procedimentos de praxe, incluindo coleta de vestígios e registros fotográficos.

Por determinação da autoridade policial, o corpo foi removido pela Funerária Paraíso e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campinas. No local, serão realizados exames necroscópico, toxicológico e datiloscópico, para determinar a causa da morte e confirmar a identidade da vítima.

Comentários

Comentários