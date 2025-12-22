A Prefeitura de Campinas oficializou um dos passos mais aguardados para a implantação do Hospital Metropolitano. Foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 28, a lei complementar que autoriza a doação do terreno municipal ao Governo do Estado de São Paulo, permitindo que o Estado avance com a licitação e a construção da unidade hospitalar.

A legislação sancionada pelo prefeito Dário Saadi transfere ao Estado uma área de aproximadamente 34,8 mil metros quadrados, localizada na região do Parque Itália, em um ponto considerado estratégico do sistema de saúde da cidade. A área fica próxima ao Hospital Mário Gatti, ao Hospital de Amor, ao AME Campinas e ao Hospital da Mulher, formando um polo integrado de atendimento.

Pela lei, a doação está condicionada à construção do Hospital Metropolitano no local. Caso a finalidade não seja cumprida, o terreno retorna automaticamente ao patrimônio do município. O texto também prevê a cessão de uso ao município da área onde hoje funciona o Caps AD Sudoeste, garantindo a continuidade do serviço de saúde mental.