A Prefeitura de Campinas oficializou um dos passos mais aguardados para a implantação do Hospital Metropolitano. Foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 28, a lei complementar que autoriza a doação do terreno municipal ao Governo do Estado de São Paulo, permitindo que o Estado avance com a licitação e a construção da unidade hospitalar.
A legislação sancionada pelo prefeito Dário Saadi transfere ao Estado uma área de aproximadamente 34,8 mil metros quadrados, localizada na região do Parque Itália, em um ponto considerado estratégico do sistema de saúde da cidade. A área fica próxima ao Hospital Mário Gatti, ao Hospital de Amor, ao AME Campinas e ao Hospital da Mulher, formando um polo integrado de atendimento.
Pela lei, a doação está condicionada à construção do Hospital Metropolitano no local. Caso a finalidade não seja cumprida, o terreno retorna automaticamente ao patrimônio do município. O texto também prevê a cessão de uso ao município da área onde hoje funciona o Caps AD Sudoeste, garantindo a continuidade do serviço de saúde mental.
O Hospital Metropolitano é considerado um projeto-chave para a Região Metropolitana de Campinas, com previsão de mais de 400 leitos de média e alta complexidade, voltados principalmente para oncologia, cardiologia e ortopedia. A regulação das vagas será feita pelo sistema estadual, atendendo pacientes de toda a região.
Em entrevista à Rádio Jovem Pan Campinas, o prefeito destacou que a discussão com o governo estadual avançou justamente pela necessidade de ampliar a estrutura hospitalar regional. Segundo ele, o foco não é apenas ampliar números, mas garantir leitos completos. “Um leito que a região precisa não é só cama. É leito com UTI de retaguarda, centro cirúrgico e estrutura adequada para atender casos complexos”, afirmou Saadi, ao lembrar que o governador Tarcísio de Freitas foi sensível à demanda apresentada pelos municípios.
Com a área agora oficialmente transferida, o governo do Estado poderá dar sequência aos trâmites finais para lançamento da licitação das obras, etapa considerada decisiva para tirar o projeto do papel. A expectativa é que, após a licitação, a construção da unidade seja concluída em cerca de dois anos.