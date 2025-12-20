A decisão da Comissão Processante (CP) da Câmara de Campinas de arquivar a denúncia contra o vereador Otto Alejandro (PL) evidenciou um forte embate de posições entre os integrantes do colegiado. O relatório aprovado por 2 votos a 1, nesta sexta-feira, foi defendido pelo vereador Eduardo Magoga (Podemos), relator da CP, sob o argumento de insuficiência de provas, enquanto a vereadora Fernanda Souto (PSOL), presidente da comissão, classificou o desfecho como um erro grave diante da gravidade das acusações.

Ao justificar o parecer pelo arquivamento, Magoga afirmou que os critérios adotados foram exclusivamente técnicos, baseados nos elementos constantes no processo. Segundo ele, a própria denunciante teria retirado as acusações feitas anteriormente. “Os critérios foram pautados nas provas, na substância das provas que foram apresentadas”, afirmou.

O relator destacou que a mulher que registrou o boletim de ocorrência prestou depoimento posterior, no qual teria negado a ocorrência de agressão. “Ela deixou claro que tudo aquilo que foi apresentado na delegacia foi meramente para prejudicar o parlamentar, que nada daquilo tinha ocorrido”, disse Magoga, acrescentando que a denunciante não solicitou medida protetiva e afirmou que não compareceria à Comissão por receio de exposição.