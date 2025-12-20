Um homem foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (19), no bairro Esmeraldina, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada pelo 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) durante patrulhamento tático na região.

Segundo a polícia, os agentes se aproximavam de uma residência quando o suspeito, ao avistar a viatura, entrou rapidamente na casa. O comportamento considerado suspeito motivou a abordagem.

Com a autorização dos moradores, os policiais adentraram o imóvel. Em diligência, foi localizado um grande volume de drogas e armamentos. O material apreendido inclui: