Um homem foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (19), no bairro Esmeraldina, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada pelo 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) durante patrulhamento tático na região.
Segundo a polícia, os agentes se aproximavam de uma residência quando o suspeito, ao avistar a viatura, entrou rapidamente na casa. O comportamento considerado suspeito motivou a abordagem.
Com a autorização dos moradores, os policiais adentraram o imóvel. Em diligência, foi localizado um grande volume de drogas e armamentos. O material apreendido inclui:
- Aproximadamente 4 kg de "Dry", uma maconha processada, avaliada em R$ 56 mil no mercado ilegal;
- Uma pistola calibre 9mm, marca Masasa;
- Dois carregadores para a arma, sendo um com 15 munições;
- Um carregador e 44 munições calibre .380;
- Acessórios de coronha para a pistola.
De acordo com o relatório policial, o homem, identificado como morador da casa, assumiu a propriedade dos itens. Ele teria confessado aos policiais que tentou esconder o material ao perceber a aproximação da viatura.
O suspeito foi conduzido à 2ª Seccional de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.