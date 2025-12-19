Cerca de 200 servidores públicos municipais participaram, nesta sexta-feira (19), de um ato de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, realizado no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas. A atividade integrou a mobilização do movimento Dia do Laço Branco e reuniu representantes de diversas secretarias, além de um número expressivo de integrantes da Guarda Civil Municipal.

O encontro teve como foco a responsabilização masculina no enfrentamento da violência de gênero e contou com a palestra “A importância da conscientização e mobilização dos homens para o fim da violência contra as mulheres”, conduzida pelo comunicador e mediador de conflitos Fabrício Dorigati. Embora voltado prioritariamente aos servidores municipais, o evento foi aberto ao público.

Presente no ato, o prefeito Dário Saadi destacou que a transformação passa pela mudança de comportamento e de valores. “A mulher não é posse. É fundamental enfrentar práticas machistas e compreender que essa luta também é dos homens”, afirmou durante a atividade.