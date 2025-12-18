Na noite da última segunda-feira (15), uma menina de 4 anos morreu após ser picada por um escorpião em Atibaia. A família registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. A criança foi levada primeiramente à UPA do município, mas o local não dispunha do soro antiescorpiônico necessário.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A vítima foi então encaminhada à Santa Casa de Atibaia, onde, segundo relatos, recebeu a aplicação do antídoto. Diante da gravidade do estado clínico, ela foi transferida para uma unidade de saúde em Bragança Paulista, mas não resistiu aos efeitos do veneno.
Em nota conjunta, a Prefeitura de Atibaia e a Santa Casa manifestaram pesar pelo ocorrido e se solidarizaram com a família. As instituições afirmaram que todos os protocolos de atendimento foram seguidos.
Segundo a nota, a criança recebeu “atendimento imediato” na UPA e, após avaliação médica, foi transferida para a Santa Casa, unidade de referência para casos envolvendo animais peçonhentos. No local, o soro foi administrado “na dosagem recomendada”.
A nota detalha ainda que, devido à “intensa ação tóxica do veneno” e à necessidade de cuidados intensivos, Valentina foi estabilizada e transferida para o Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista, onde veio a óbito, “mesmo após todo o tratamento intensivo recebido”.
As entidades reafirmaram o “compromisso permanente com a observância rigorosa dos protocolos assistenciais” e informaram que permanecem à disposição para esclarecimentos.